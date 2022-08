Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Casemiro déjà identifié ?

Publié le 20 août 2022 à 11h45 par La rédaction

À la surprise générale, Casemiro a quitté le Real Madrid après sept saisons passées au club. L’international brésilien a rejoint Manchester United et malgré l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni cet été, les Merengue pourraient tout de même recruter un joueur pour le remplacer et seraient intéressés par Pierre-Emile Hojbjerg.

« Manchester United est ravi d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l'accord de conditions personnelles, aux exigences de visa britanniques et à un examen médical. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford . » Vendredi, Manchester United a officialisé l’arrivée de Casemiro, en provenance du Real Madrid.

Mercato - Officiel : Une star d'Ancelotti quitte le Real Madrid https://t.co/afo8Vs38c4 pic.twitter.com/3hh1L2FAaX — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Casemiro rejoint Manchester United

Après sept saisons passées sous les couleurs des Merengue , l’international brésilien a donc décidé de s’offrir un nouveau défi. Les Red Devils auraient dépensé environ 70M€ pour s’attacher ses services. Casemiro devrait signer un contrat de quatre ans, plus une année en option.

Hojbjerg pour remplacer Casemiro ?