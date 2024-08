Mercato - Real Madrid : Le PSG recalé par ce coéquipier de Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Pour combler le vide laissé par son ancien numéro 7, le club de la capitale a pensé à recruter Rodrygo. Toutefois, le numéro 11 du Real Madrid refuserait catégoriquement de changer de club cet été.

Après sept saisons de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, la star de 25 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid.

Le PSG en pince pour Rodrygo

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, la direction du PSG a coché plusieurs noms en attaque, et notamment celui de Rodrygo. D'après Ok Diario, le club de la capitale et Manchester City auraient manifesté clairement leur intérêt pour le numéro 11 du Real Madrid. Toutefois, Rodrygo refuserait de quitter la Maison-Blanche.

Rodrygo refuse de quitter le Real Madrid

A en croire Ok Diario, le PSG et Manchester City auraient les ressources nécessaires pour formuler une offre XXL à Rodrygo et au Real Madrid. Malgré tout, l'ailier brésilien de 23 ans souhaiterait à tout prix poursuivre son aventure au sein de la formation merengue.