Mercato - Real Madrid : Le clan Kroos prend position pour Haaland !

Publié le 2 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

La dernière interview donnée par Mino Raiola fait grand bruit dans la presse mondiale. Ses propos sur Erling Haaland ne sont pas passés inaperçus et notamment du côté du Real Madrid. En effet, le clan de Toni Kroos a tenu à se positionner sur le feuilleton Haaland.

Alors qu'il réalise une saison encore phénoménale, Erling Haaland pourrait bien vivre un été agité. Son avenir fait couler beaucoup d'encre et les dernières sorties de Mino Raiola ne calment pas les choses, bien au contraire. L'agent d'Erling Haaland expliquait à AS dernièrement que « le Real Madrid pouvait s'offrir Erling Haaland » . Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir le Borussia Dortmund, via son directeur du football Sebastian Khel : « Nous sommes très détendus par rapport à la situation » .

L'agent de Kroos prend la parole !