Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Thibaut Courtois sur le grand retour de Zidane !

Publié le 26 février 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Dernier rempart du Real Madrid, Thibaut Courtois estime que le retour de Zidane Zidane comme entraîneur était un bienfait pour le club.

Le Real Madrid a connu une dernière saison assez mouvementée. Avec un seul titre (Mondial des clubs) et la valse des entraîneurs, les Merengue ont connu des hauts et des bas. Suite aux licenciements de Julen Lopetegui et de Santiago Solari, les Madrilènes ont réussi à rapatrier Zidane Zidane. Le technicien tricolore est donc revenu dans la capitale espagnole seulement quelques mois après son départ. Interviewé dans les colonnes de La Dernière Heure ce mercredi, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, valide le retour de Zidane.

«Ce sont des choix du club. Mais oui, il dégage une grandeur et connaît le club comme sa poche»