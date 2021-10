Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La sortie forte de cet indésirable d'Ancelotti après son départ !

Publié le 9 octobre 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Alvaro Odriozola a migré vers l'Italie pour s'engager en faveur de Florence. Prêté pour une saison, le défenseur espagnol a fait part de son immense bonheur d'avoir pu rejoindre La Viola.

Malgré l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Alvaro Odriozola n'a pas vu son statut évoluer. Ainsi, le défenseur espagnol a fait ses valises et a rejoint l'Italie cet été pour emmagasiner du temps de jeu du côté de la Fiorentina. Un choix qu'il est très loin de regretter. Lors d'un entretien publié sur le site officiel de La Viola , Alvaro Odriozola s'est totalement enflammé pour son départ du Real Madrid.

«Je ne pourrais pas être plus heureux»