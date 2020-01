Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette piste à 80M€ qui met les choses au point pour son avenir

Publié le 17 janvier 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Visiblement à la recherche d’un nouveau buteur, Zinedine Zidane observerait le profil de Timo Werner. Et le buteur du RB Leipzig en a dit plus sur son avenir.

Insatisfait du rendement de Luka Jovic, Zinedine Zidane travaillerait d’arrache-pied afin de trouver un nouvel attaquant. L’entraîneur du Real Madrid pourrait donc aller piocher du côté de l’Allemagne. La presse ibérique annonce que les Merengue prévoiraient d’offrir 80M€ au RB Leipzig cet hiver afin d’acter le renfort de Timo Werner. Lié avec le leader de Bundesliga jusqu’en 2023, l’international allemand pourrait donc devenir la nouvelle arme offensive du Real en ce mercato hivernal. Mais Werner calme les ardeurs de Florentino Pérez.

« Je n'ai pas envie de chercher un autre club »