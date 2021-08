Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce d'Ancelotti sur Odegaard !

Publié le 13 août 2021 à 22h30 par A.D.

Alors qu'il ne manque pas d'éléments au milieu de terrain, Carlo Ancelotti n'a pas encore enregistré Martin Odegaard. Sachant que l'avenir de l'international norvégien serait incertain, le coach du Real Madrid a lâché toutes ses vérités.

Soumis à une lourde concurrence au Real Madrid, Martin Odegaard n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée. Pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression, l'international norvégien a donc été prêté à plusieurs reprises. Avec le départ de Zinedine Zidane et l'arrivée de Carlo Ancelotti, Martin Odegaard aurait pu espérer mieux, et avoir enfin une chance d'avoir sa place au Real Madrid. Toutefois, le milieu de terrain merengue est toujours embouteillé. A tel point que Carlo Ancelotti n'a pas pu enregistrer Martin Odegaard. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraineur du Real Madrid a expliqué son choix et a fait un point sur la situation de son milieu offensif.

«J'ai dit à Odegaard qu'il y a huit joueurs à son poste, mais ce n'est pas définitif»