Mercato - Real Madrid : Kylian Mbappé va provoquer un premier départ !

Publié le 27 mars 2022 à 21h00 par La rédaction

Après trois années passées au Real Madrid, Luka Jovic n’a jamais réussi à s’imposer et retrouver le niveau affiché lors de sa dernière saison à Francfort. Insatisfait de son temps de jeu, celui-ci aurait décidé de partir lors des prochains mois.

Recruté en 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic devait initialement être le successeur de Karim Benzema, mais son aventure au Real Madrid ne se passe pas comme il l’aurait souhaité. En effet, en trois saisons, l’international serbe n’a disputé que 49 matchs dont seulement 13 comme titulaire. Peu décisif lors de ses apparitions, l’attaquant de 24 n’a inscrit que 3 buts et délivré 4 passes décisives, trop peu pour espérer faire son trou dans un club de cette envergure. À trois ans de la fin de son contrat, Jovic aurait pris une grande décision pour son avenir.

Luka Jovic veut quitter le Real Madrid