Mercato - Real Madrid : Klopp aurait pris une décision radicale pour Alaba !

Publié le 14 janvier 2021 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba susciterait l'intérêt de plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid. Alors que son nom a également été associé à Liverpool, l'international autrichien ne devrait en aucun cas s'engager en faveur des Reds de Jürgen Klopp.

Après 10 saisons de bons et loyaux services, David Alaba serait parti pour quitter le Bayern. En fin de contrat le 30 juin, l'international autrichien ne devrait pas prolonger. Conscients de la situation du défenseur de 28 ans, de nombreux cadors européens seraient en embuscade, et notamment, le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Alors que Liverpool serait également dans la course à sa signature, David Alaba ne devrait pas poser ses valises chez les Reds en 2021.

Liverpool ne voudrait pas de David Alaba