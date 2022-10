Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema annonce le moment de sa retraite

Publié le 19 octobre 2022 à 02h45

Fraichement sacré Ballon d’Or 2022, Karim Benzema en a profité pour faire le point sur son avenir, lui qui se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Et le buteur français assure qu’il n’envisagera pas de raccrocher les crampons jusqu’à qu’il sente que son corps lui dise stop.

Du haut de ses 34 ans, Karim Benzema est encore au top de sa forme. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions en 2022, il a surtout remporté le Ballon d’Or et le trophée lui a été remis lundi soir à Paris. Interrogé à cette occasion en conférence de presse, le buteur français du Real Madrid a évoqué son avenir et un éventuel départ à la retraite dans un avenir proche.

« Quand ça deviendra dur, je me dirai ‘j’arrête’ »

« Je ne sais pas combien de temps encore, quand je me lèverai le matin et que ça deviendra dur d’aller à l'entraînement. Là je me dirais 'j’arrête'. Mais là, je me lève et j’ai envie de m’entraîner », a confié Benzema.

Une prolongation à venir

En attendant, le buteur de l’équipe de France reste un élément indispensable du Real Madrid où il s’apprête d’ailleurs à prolonger son contrat jusqu’en 2024. Et le retraite attendra donc encore un peu...