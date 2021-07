Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 12 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

Discret dans le sens des arrivées, le Real Madrid tente de l’être un peu moins au niveau des départs. Isco fait partie des joueurs amenés à quitter le club, mais l’Espagnol ne serait pas du même avis.

Après avoir perdu Sergio Ramos, Florentino Pérez est obligé de se focaliser sur le dossier chaud de ce mercato madrilène : la situation des indésirables. Le président du Real Madrid doit trouver une solution pour se séparer de certains joueurs, afin de renflouer les caisses du club. Isco serait concerné. Au Real depuis 2013, le milieu offensif espagnol a perdu de sa superbe. Les Merengue souhaiteraient ainsi s’en séparer, mais cela ne s'annonce pas simple.

Isco voudrait rester au Real