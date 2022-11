Mercato - Real Madrid : Hazard se lâche sur son calvaire à Madrid

Axel Cornic

Recrue star de l’été 2019, Eden Hazard n’a jamais réussi à convaincre au Real Madrid. Sa situation a même tourné au clavaire, puisqu’il est peu à peu devenu une sorte de joker de luxe, mais surtout une cible régulière des critiques. Dans un long entretien publié ce samedi par L’Equipe, le Belge est revenu sur ces trois dernières saisons compliquées.

On pensait que le pire était passé la saison dernière, mais Eden Hazard a rechuté au printemps et semble une nouvelle fois en marge de l’équipe. Cette saison, il n’a collectionné que six présences toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, avec seulement 229 minutes de jeu au total. Loin, très loin des attentes autour de son transfert en 2019, qui a couté pas moins de 115M€ aux Madrilènes.

« Je l'ai vécu comme un échec »

« Je l'ai vécu comme un échec » a confié Eden Hazard, lors d’une interview accordée à L’Equipe . « Ce n'est pas habituel. Il y a eu beaucoup de blessures, le Covid. Je n'ai jamais pu montrer ce que je pouvais faire. Je n'avais connu qu'une sérieuse blessure en sélection. Et encore, elle n'avait duré que trois mois parce que, derrière, il y avait eu les vacances estivales. Pour moi, c'était dur de comprendre le pourquoi de la chose. Qu'est-ce que j'avais fait de mal ? ».

« Il m'a fallu revenir au moment du confinement. C'est le cœur du problème »

La période du Covid-19 semble avoir été un moment assez important dans son calvaire au Real Madrid, qui n’a fait que s’empirer depuis. « Il m'a fallu revenir au moment du confinement. C'est le cœur du problème » a poursuivit Hazard. « Je n'ai pas pu revenir en pleine forme. Et j'ai traîné ça jusqu'à l'opération à ma cheville droite l'an dernier ».

« Je n'ai pas pris de poids, mais... »

« En Espagne, le confinement était strict » a expliqué le Belge, qui débutera la Coupe du monde avec sa sélection dans seulement quelques jours. « À titre personnel, je l'ai très bien vécu. Mais pas sur le plan physique. Je n'ai pas pris de poids. Mais j'ai travaillé tout seul à la maison alors que je sortais d'une grosse opération. On ne pouvait pas se rendre au centre d'entraînement. Personne ne venait à la maison, ni kiné, ni préparateur physique. J'ai entrepris ma rééducation tout seul. Quand je suis revenu, j'ai forcé et je me suis reblessé ».

« J'ai enchaîné les pépins musculaires »