Mercato - Real Madrid : Hazard peut-il vraiment faire oublier Cristiano Ronaldo ?

Arrivé cet été, Eden Hazard aura la lourde tâche de faire oublier Cristiano Ronaldo, qui portait son numéro 7 au Real Madrid.

De retour après une belle saison avec l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Mariano Diaz a pris son courage à deux mains et a choisi de prendre lé numéro 7 lors de son retour au Real Madrid. Pas vraiment un bon choix, puisque l'attaquant a déçu la saison dernière et actuellement, n'a pas joué le moindre match avec Zinedine Zidane. Cet été c'est Eden Hazard qui a choisi de reprendre le lourd numéro 7 de Cristiano Ronaldo et beaucoup à Madrid, espèrent qu'il réussira à faire oublier la star, partie à la Juventus.

A Madrid, on n'a pas encore comblé le trou laissé par le départ de CR7