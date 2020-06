Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers une grosse surprise pour l'avenir de Kai Havertz ?

Publié le 13 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Très courtisé à l’approche du mercato estival, Kai Havertz pourrait finalement rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine. Comme l'explique David Maddock, journaliste pour le Daily Mirror, aucune écurie ne pourrait s’aligner sur les demandes du club allemand.

Dans l’objectif de mettre toutes les chances de son côté dans le dossier Kylian Mbappé en 2021, le Real Madrid ne devrait pas réaliser de grosses opérations cet été. Toutefois, Zinédine Zidane pourrait se laisser tenter par Kai Havertz, qui serait sur le départ du côté du Bayer Leverkusen. Contractuellement liée au club allemand jusqu’en juin 2022, la pépite de 21 ans souhaiterait effectivement se lancer un nouveau défi dès cet été comme l’a récemment révélé The Athletic . D'après les informations du 10 Sport , le Real Madrid a déjà lancé les grandes manœuvres avec une offre de 80M€, tandis le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et Manchester City sont également à l'affût. Invité de The Liverpool FC Podcast , David Maddock, journaliste pour le Daily Mirror , a évoqué ce dossier chaud de l'été.

« Il est très probable que Havertz reste à Leverkusen pendant un an »