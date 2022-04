Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'Eden Hazard totalement relancé ?

Publié le 20 avril 2022 à 19h00 par La rédaction

Régulièrement blessé depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard fera son retour dans quelques semaines, et Florentino Pérez serait prêt à lui laisser une chance de rester.

Le calvaire d’Eden Hazard pourrait enfin être terminé. En effet, depuis son arrivée au Real Madrid, l’international belge n’a pas été épargné par les pépins physiques, et n’a disputé que 65 matchs en 3 saisons. Opéré en mars pour se faire retirer une plaque de son péroné droit qui lui a provoqué des douleurs et des infections, le joueur de 31 ans devrait cependant faire son retour dans le groupe de Carlo Ancelotti très prochainement, et aurait même une chance d’être conservé pour la prochaine campagne des Merengue .

Pérez pourrait laisser une chance à Hazard