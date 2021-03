Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Zinedine Zidane avec Gareth Bale !

Publié le 2 mars 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que Zinedine Zidane ne compte plus du tout sur Gareth Bale au Real Madrid, Tottenham pourrait être ouvert à racheter la dernière année de contrat du Gallois chez les Merengue.

N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale était devenu un poids au Real Madrid. C’est pourquoi le club de la capitale espagnole a décidé de l’envoyer en prêt à Tottenham cette saison que son contrat expirera le 30 juin 2022. Seulement voilà, jusqu’à récemment, l’international gallois ne parvenait pas à convaincre José Mourinho et était trop sujet aux blessures. Cependant, la donne pourrait désormais avoir changé, et ce après que Gareth Bale ait inscrit un doublé avec les Spurs ce week-end contre Burnley en Premier League.

Gareth Bale définitivement transféré à Tottenham ?