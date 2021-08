Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez toujours dans l’attente pour cet indésirable…

Publié le 15 août 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a besoin de vendre pour recruter, cela n’avance pas concernant la situation d’Isco. L’international espagnol n’aurait toujours pas reçu d’offre.

A deux semaines de la fin du mercato estival, Florentino Pérez n’a toujours qu’une seule recrue à offrir à Carlo Ancelotti. Si le technicien italien rêve de Kylian Mbappé, il va d’abord falloir vendre pour s’attacher les services du champion du monde 2018. Le problème, c’est qu’au niveau des ventes, cela stagne aussi pour le Real Madrid. Isco, annoncé sur le départ depuis plusieurs saisons, est toujours madrilène. Et cela risque de continuer pour encore une année…

Pas d’offre pour Isco