Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez active un nouveau dossier en Premier League !

Publié le 23 septembre 2021 à 7h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de David Alaba cet été, la défense centrale du Real Madrid mérite encore d’être renforcée aux yeux des dirigeants merengue, qui s’activeraient sur plusieurs dossiers.

Cet été, le Real Madrid a perdu très gros avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. La Casa Blanca a ainsi vu sa charnière centrale s’en aller et il a donc fallu lancer un nouveau chapitre. Cela a notamment profité à Eder Militao, qui était jusque-là numéro 3 dans la hiérarchie, et le Brésilien est désormais accompagné par David Alaba, arrivé en provenance du Bayern Munich. Carlo Ancelotti a donc sa charnière centrale, et derrière, il peut s’appuyer sur Nacho Fernandez et Jesus Vallejo. Mais la qualité peut laisser à désirer et cela pourrait être résolu dans les prochains mois.

Objectif Soyünçu ?