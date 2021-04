Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund pose ses limites pour Haaland !

Le Borussia Dortmund pourrait perdre Erling Haaland, attaquant courtisé par les plus grands clubs d’Europe.

Pour certains observateurs, il est avec Kylian Mbappé le futur grand de demain. Mais pour le moment, Erling Haaland a encore tout à faire, commençant par affronter un premier tournant de sa jeune carrière. Véritable révélation de la saison, l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait en effet être l’objet de nombreuses convoitises, avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Liverpool prêts à tout pour l’avoir. En Espagne on assure qu’Haaland aurait une préférence pour la Liga, mais encore plus pour le Real Madrid de Zinedine Zidane.

Dortmund souhaiterait garder Haaland et Sancho, mais...

Son contrat court toutefois jusqu’en juin 2024 et le club qui voudra l’avoir, devra négocier avec le Borussia Dortmund. D’après les informations de AS, la position de Michael Zorc serait claire : il voudrait garder Erling Haaland la saison prochaine. Il en serait de même d’ailleurs pour Jadon Sancho, l’autre star de l’équipe. AS explique toutefois que le directeur sportif du BvB pourrait sacrifier seulement l’un de ces deux joueurs cet été, mais uniquement face à une offre particulièrement importante.