Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Diego Simeone ne lâche rien avec cette cible de Zidane !

Publié le 3 avril 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid est de longue date annoncé sur les traces de Fabian Ruiz, Diego Simeone n’aurait toujours pas lâché l’affaire avec le joueur du Napoli.

Si le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland afin de renforcer son secteur offensif, l’attaque ne serait pas le seul chantier du club de la capitale en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, les Merengue aimeraient également renforcer leur entrejeu et, dans cette optique, ils sont annoncés depuis un moment maintenant sur les traces de Fabian Ruiz. Seulement voilà, l’Atlético de Madrid aurait bien l’intention de complexifier la tâche de son rival madrilène avec le joueur du Napoli.

L’Atlético de Madrid voudrait toujours recruter Fabian Ruiz !