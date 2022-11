Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour ce transfert à 100M€ d'Ancelotti

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de la Lazio et de la sélection serbe cette saison, Sergej Milinkovic-Savic aurait alarmé à la fois le Real Madrid et la Juventus. Mais heureusement pour le club merengue, la Vieille Dame aurait laissé de côté ce dossier pour le mois de janvier à cause de la démission d'Andrea Agnelli et de son conseil d'administration.

Auteur d'une très bonne première partie de saison avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic a été logiquement choisi par Dragan Stojković pour disputer la Coupe du Monde. Et depuis le début de la compétition au Qatar, l'international serbe fait forte impression avec sa sélection. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid et à la Juventus.

La Juventus gèle ses dossiers XXL après son séisme en interne

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic serait dans le viseur du Real Madrid et de la Juventus. Conscients de la situation, les Biancocelesti réclameraient au moins 100M€ pour le transfert de leur milieu de terrain de 27 ans d'après les dernières informations d' Il Corriere dello Sport.

La Juventus oublie Sergej Milinkovic-Savic pour janvier