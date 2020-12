Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse piste en moins pour la succession de Zidane ?

Publié le 2 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid traverse une période relativement compliquée, Zinedine Zidane pourrait être remercié par Florentino Perez, qui aurait déjà des noms en tête pour sa succession. Toutefois, annoncé avec insistance comme une réelle option, le président madrilène n'envisagerait pas une nomination de Raul.

Les jours de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid pourraient bien être comptés. En grande difficulté aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions, le Real Madrid fait peine à voir cette saison, et semble sans solution. Malgré la forte relation entre Florentino Perez et Zinedine Zidane, le technicien français ne ferait plus l'unanimité en interne, et pourrait être licencié en cas de de mauvais résultat face au Borussia Mönchengladbach lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Une chose est sure, Zinedine Zidane ne démissionnera pas de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Si Florentino Perez était contraint de se séparer de Zinedine ZIdane, plusieurs noms figureraient sur sa liste, mais une légende du club annoncé depuis plusieurs semaines comme un potentiel candidat n'en ferait pas partie...

Raul ne devrait pas succéder à Zidane