Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti réclame une étonnante recrue pour cet été !

Publié le 12 janvier 2022 à 1h30 par P.L.

Alors que le Real Madrid aurait quelques plans pour se renforcer lors du prochain mercato estival, Carlo Ancelotti aimerait retrouver l'un de ses anciens joueurs. Le technicien italien l'aurait donc réclamé à Florentino Pérez.

En vue du prochain mercato estival, le Real Madrid aurait quelques plans pour se renforcer. Bien évidemment, le club madrilène est toujours intéressé par Kylian Mbappé. D’ailleurs, les deux parties se rapprochent de plus en plus comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Cependant, l’international tricolore ne serait pas l’unique piste de Florentino Pérez pour l’été prochain. Plusieurs noms ont été liés au Real Madrid comme Erling Haaland ou encore Antonio Rüdiger. En plus de ces joueurs, Carlo Ancelotti aimerait aller piocher dans son ancien club en Serie A.

Ancelotti veut que le Real Madrid recrute David Ospina