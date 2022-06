Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Six nouveaux départs déjà actés pour cet été ?

Publié le 7 juin 2022 à 14h30 par La rédaction

Afin de défendre son titre de champion d’Europe, le Real Madrid pourrait opérer à un grand ménage dans l’effectif. Ainsi, après les départs de Marcelo, Isco et Bale dont les contrats arrivent à terme, le club merengue pourrait bien se séparer de six joueurs supplémentaires, en manque de temps de jeu dans la capitale espagnole…

Champion d’Europe en titre, après s’être défait de Liverpool sur le score de 1-0, le Real Madrid envisage de fortement dégraisser son effectif pour la saison prochaine. Ainsi, Marcelo, Isco et Bale en ont déjà fait les frais d'un dégraissage. Libres de tout contrat dès juin, les trois joueurs ont déjà effectué leurs adieux au club madrilène. Mais le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là puisque selon les informations de Mundo Deportivo , les dirigeants madrilènes souhaitent se séparer d’au moins six autres joueurs durant le mercato. Tout d’abord, c’est Dani Ceballos qui pourrait quitter les Merengues. Le milieu semble vouloir s’envoler vers d’autres horizons, mais n’aurait pas encore décidé de son avenir. Son contrat se terminant en 2023, le Real Madrid devra le vendre dans le cas où il refuserait une prolongation. La doublure de Thibault Courtois, Andrey Lunin pourrait également faire ses valises. Avec peu de minutes au compteur, Le Real ne va pas empêcher son départ, mais veut s'assurer d’une option afin de le récupérer. Enfin, Jesús Vallejo, défenseur central, verrait son temps de jeu compromis avec l’arrivé de Rüdiger. Il veut donc également quitter le club. le Real chercherait une issue.

Des attaquants en manque de temps de jeu.