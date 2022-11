Mercato - Real Madrid : Ce joueur d'Ancelotti a pris une décision retentissante

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio serait passé tout près de changer de club lors du dernier mercato estival. Alors qu'il serait ouvert à une prolongation à la Maison-Blanche, l'international espagnol pourrait voir la Coupe du Monde relancer totalement sa situation. Reste à savoir si le Real Madrid fera finalement le nécessaire pour conserver Marco Asensio.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2015, Marco Asensio pourrait ne plus faire long feu à la Maison-Blanche . En fin de contrat le 30 juin, l'international espagnol prendra le large lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas d'ici-là. Toutefois, Marco Asensio ne veut pas voir ce scénario se produire.

Marco Asensio veut prolonger au Real Madrid

Selon les informations d' AS , Marco Asensio (26 ans) aurait tranché quant à son avenir. Et à en croire le média espagnol, l'attaquant de 26 ans aurait choisi le Real Madrid.

L'avenir d'Asensio dépendrait de la Coupe du Monde