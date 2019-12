Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce crack qui affole toute l'Europe va échapper à Zidane !

Publié le 17 décembre 2019 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, et de la moitié de l'Europe, Erling Braut Haaland serait proche de s'engager dès cet hiver à Manchester United.

Les superlatifs manquent pour décrire l'explosion d'Erling Braut Haaland au plus haut niveau. À seulement 19 ans, le Norvégien a inscrit 28 buts dont 8 en Ligue des Champions en 22 matchs cette saison. Très précoce, Haaland est suivi par la plupart des grands clubs européens. Le Real Madrid, Leipzig, le Borussia Dortmund et Manchester United seraient les plus proches de recruter le joueur mais un des concurrents pourrait être prêt à tout pour recruter la pépite. Il se murmure que les négociations auraient déjà commencé.

Manchester serait d'accord avec Salzbourg pour un transfert cet hiver