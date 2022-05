Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti a vendu la mèche pour Gareth Bale !

Publié le 20 mai 2022 à 0h00 par Thomas Bourseau

Son contrat arrivant à expiration en juin prochain, Gareth Bale ne prolongera pas son aventure longue de neuf ans au Real Madrid comme Carlo Ancelotti l’a clairement fait savoir lors de son passage en conférence de presse ce jeudi.

Le Real Madrid pourrait voir plusieurs grands noms de son effectif et artisans de ses dernières conquêtes européennes quitter le navire cet été. En effet, que ce soit Luka Modric, Marcelo et Gareth Bale, tous présents pour La Décima, à savoir la 10ème Ligue des champions de l’histoire du Real Madrid en 2014, sont en fin de contrat le 30 juin prochain. Et bien qu’une prolongation soit d’actualité pour Luka Modric, cela ne semble pas être le cas de Marcelo et surtout pas de Gareth Bale qui est en quelque sorte au placard depuis un bon moment au Real Madrid lorsqu’il n’est pas blessé.

« Son contrat est terminé, qu'il joue demain ou non n'est pas important »