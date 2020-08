Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 16h00 par A.M.

Convoité par le Real Madrid, Eduardo Camavinga a posté un message lourd de sens sur son compte Twitter suite à la qualification du Stade Rennais pour la Ligue des Champions.

Très impressionnant pour sa première saison dans la peau d'un titulaire du Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne manque pas de convoitises. Le Real Madrid est notamment très chaud pour attirer le milieu de terrain de 17 ans. Comme révélé en exclusivité par le10sportcom, le club merengue a déjà transmis une offre de 60M€ à Rennes. Mais Nicolas Holveck, président du club breton a fermé la porte : « Le dossier d’Eduardo Camavinga est commencé depuis très longtemps. Nous savions déjà où nous voulions aller. Je pense que pour lui c’est une satisfaction énorme de disputer cette compétition avec son club formateur pour lui, mais ce qui est certain c’est qu’il va passer la saison avec nous. »

Camavinga va jouer la Ligue des Champions avec Rennes

Et sur son compte Twitter , Eduardo Camavinga a lâché un message sans équivoque. Suite à l'officialisation de la qualification directe du Stade Rennais pour la phase de poules de la C1, le milieu de terrain de 17 ans a écrit : « Ligue des Champions », en majuscule avec un émoji sur lequel il affiche sa joie. En effet, grâce aux qualifications de Manchester United, l'Inter Milan, le FC Séville et du Shakhtar Donetsk pour les demi-finales de la Ligue Europa, le Stade Rennais est assuré de sa qualification pour la Ligue des Champions, sans passer par le tour préliminaire. Et les Bretons disputeront la C1 avec Eduardo Camavinga, au grand dam de Zinedine Zidane qui va encore devoir attendre pour s'offrir le jeune français.