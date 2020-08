Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça devient insoutenable pour Zidane !

Publié le 10 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Éliminé en 1/8ème de finale de la Ligue des champions vendredi face à Manchester City, Zinedine Zidane est pointé du doigt de l’autre côté des Pyrénées et particulièrement pour les choix de l’entraîneur du Real Madrid.

C’est une première pour Zinedine Zidane, mais c’est dans la lignée de la situation du Real Madrid depuis le départ de ce dernier en 2018. Pour rappel, le club merengue avait été éliminé par l’Ajax Amsterdam en 1/8ème de finale de Ligue des champions la saison dernière. Vendredi, alors que Zidane était aux commandes de l’effectif, le Real Madrid est une nouvelle fois sortie par la petite porte en Ligue des champions, une première pour l’entraîneur à ce stade de la compétition. Outre le résultat, les choix de Zidane ont fait débat de l’autre côté des Pyrénées.

Les (mauvais) choix de Zidane scrutés