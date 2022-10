Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema lâche tout sur son transfert historique

Publié le 20 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le Real Madrid à l’été 2009 en provenance de l’OL pour 35M€, Karim Benzema a donc vécu le seul transfert de sa vie vers le club merengue. Un transfert qui a tout changé pour le buteur français, lui permettant en cette année 2022 d’être devenu Ballon d’Or. Benzema revient son arrivée en Espagne.

Après avoir explosé dans les rangs de l’OL, son club formateur, Karim Benzema (34 ans) avait rallié le Real Madrid lors du mercato estival 2009, la même année que Cristiano Ronaldo et Kaka, dans un transfert estime à 35M€. Et alors qu’il vient de remporter le Ballon d’Or en récompense de son année 2022 exceptionnelle, autant sur le plan personnel que collectif, Benzema a raconté les coulisses de son transfert au Real Madrid sur les ondes de la Onda Cero.

« Plusieurs clubs m’avaient contacté »

« Il y avait plusieurs clubs qui m’avaient contacté. Manchester United, l’Inter, le Barça mais j’ai décidé de rejoindre le Real Madrid. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid depuis que je suis petit. Ma signature ? J’étais dehors avec mes amis et puis ma famille m’a appelé et m’a dit que Florentino était à la maison. J’ai ouvert la porte, je l’ai vu et je n’ai rien dit à part "Bonjour". Quand Florentino était chez moi, il m’a dit "Tu seras le meilleur joueur du monde et l’endroit pour l’être est le Real Madrid". C’était très excitant », confie Benzema.

