Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, une autre star va signer ?

La rédaction

Le Real Madrid ne semble pas vouloir rester les bras croisés cet été. Malgré un effectif déjà fourni auquel est venu s’ajouter Kylian Mbappé, les Merengue comptent continuer à recruter lors du mercato estival. Annoncé dans le viseur de la Maison blanche depuis plusieurs semaines, Alphonso Davies verrait le Bayern Münich adopter une position ferme vis-à-vis de son latéral gauche et serait prêt à le laisser partir libre l’an prochain.

Le Real Madrid compte bien offrir le maximum de cartes à jouer à Carlo Ancelotti. Si l’entraîneur italien semble ravi de pouvoir compter sur Ferland Mendy pour défendre sur le flanc gauche, l’ancien coach de l’AC Milan et d’Everton pourraient bien voir débarquer un autre joueur de gros calibre à ce poste, en la personne d’Alphonso Davies. Alors que les négociations entre le Real Madrid et le Bayern Munich semblent traîner, les Allemands seraient prêts à prendre un sacré risque dans ce dossier.

PSG - Real Madrid : Passé par l’OM, il les fait vibrer ! https://t.co/5M1SAkOKQQ pic.twitter.com/ckwoa8W6es — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

Le Bayern aurait retiré son offre de prolongation

D’après les informations de The Athletic , le Bayern Münich aurait retiré l’offre de prolongation qu’il aurait proposé à Alphonso Davies. Le club allemand serait prêt à risquer de perdre le Canadien gratuitement, puisque son contrat expirera l’an prochain. Le dauphin du Bayer Leverkusen voudrait que son joueur se positionne clairement.

Les contacts continuent entre les deux clubs