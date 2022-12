Mercato - Real Madrid : Après Haaland, Ancelotti active une nouvelle piste colossale pour 2024

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au-delà d’Erling Haaland qui est déjà espéré pour l’été 2024, le Real Madrid voudrait se renforcer en défense. Pas satisfait par Ferland Mendy, le club madrilène aurait coché le nom d’Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich. L’international canadien sera en fin de contrat en 2025.

Hormis Aurélien Tchouaméni l’été dernier, le Real Madrid est assez discret sur le mercato ces dernières années. Ce dont n’a pas l’habitude le club madrilène, réputé pour dépenser des grosses sommes sur plusieurs stars. Mais avec Karim Benzema qui se rapproche de la fin, le Real Madrid pourrait bien mettre le pactole afin de s’offrir Erling Haaland.

Alphonso Davies espéré pour 2024

Et ce n’est pas tout. Derrière, le Real Madrid doit également se renforcer et un joueur a déjà été ciblé. A en croire les informations du journal AS , la Maison Blanche aurait coché le nom d’Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, pour 2024.

Le Real Madrid va sortir le chéquier

Ferland Mendy ne fait toujours pas l’unanimité alors que l’international canadien sort d’une très belle Coupe du monde. Son contrat se termine en 2025, le Real Madrid devra donc y mettre le prix. Encore faut-il convaincre Alphonso Davies de rallier la capitale espagnole…