Mercato - Real Madrid : Après avoir sauvé sa tête, Zidane lâche déjà un indice sur son avenir…

Publié le 11 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

En s’imposant ce mercredi contre Mönchengladbach, Zinedine Zidane s’est offert une énorme bouffée d’air frais au Real Madrid. Malgré tout, son avenir était tout de même au coeur des débats après la rencontre…

Le départ n’est semble-t-il pas pour maintenant pour Zinedine Zidane. Sur le banc du Real Madrid, l’entraîneur français a sauvé sa peau ce mercredi en voyant son équipe s’imposer contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Dos au mur et en grand danger, Zidane a réussi à trouver la solution pour s’en sortir encore une fois. Alors que l’histoire entre Zizou et la Casa Blanca va donc continuer, elle ne durera toutefois pas éternellement.

« Je ne serai jamais l'Alex Ferguson du Real Madrid »