Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans ce dossier à 22M€ ?

Publié le 29 mars 2022 à 11h00 par P.L.

De nouveau prêté au Milan AC l'été dernier, Brahim Diaz a poursuivi son intégration dans l'effectif milanais. De ce fait, les Rossoneri souhaiteraient le conserver mais ils voudraient revoir les termes de l'accord passé avec le Real Madrid.

Lors du prochain mercato estival, le Real Madrid aurait quelques plans de grande envergure puisque la direction madrilène aurait Kylian Mbappé et Erling Haaland en ligne de mire. Mais les Merengue pourraient également compter sur quelques départs cet été. Le pensionnaire de LaLiga voudrait se séparer de plusieurs indésirables comme Eden Hazard ou encore Luka Jovic. Mais cet été, Florentino Pérez va également avoir le dossier Brahim Diaz à gérer. Prêté jusqu’en juin 2023 au Milan AC, le joueur de 22 ans s’est plutôt bien intégré dans l’effectif de Stefano Pioli. La formation de Serie A souhaiterait donc le conserver. Mais elle pourrait bien faire face à une certaine difficulté dans ce dossier.

Le Milan AC veut baisser le montant de son option d’achat pour Brahim Diaz