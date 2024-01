Mercato - RC Lens : Un transfert surprise se prépare

Benjamin Labrousse

7ème de Ligue 1, le RC Lens espère se renforcer lors de ce mercato hivernal. Le club artésien pourrait d’ailleurs envisager certaines pistes en défense alors que Kevin Danso est toujours plus convoité à l’étranger. Connu pour ses transferts surprenants, le club lensois aurait déniché une nouvelle pépite au Portugal.

Ces dernières années, le RC Lens a brillé par sa capacité à attirer des joueurs plutôt méconnus en France, mais pourtant très intéressants. Cet été, les Sang et Or avaient quelque peu tranché avec cette politique, en n’hésitant pas à dépenser beaucoup d’argent pour les transferts d’Elye Wahi (contre 30M€), et d’Andy Diouf (15M€). Mais alors que le taulier de la défense lensoise Kevin Danso est très convoité, le club artésien pourrait dénicher un nouveau talent à l’étranger.

Lens prêt à se séparer de Kevin Danso ?

Récemment, Kevin Danso était annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Premier League en vue du mercato hivernal par Foot Mercato . Cependant, le média précisait que l’Autrichien ne souhaitait pas quitter Lens dès cet hiver. Une bonne nouvelle pour les Sang et Or , qui pourraient toutefois commencer à préparer la succession de Kevin Danso en défense centrale.

Le RC Lens s’intéresse à un défenseur au Portugal