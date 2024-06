Mercato - RC Lens : Un gros transfert dealé en Premier League ?

La rédaction

L’été du RC Lens s’annonce aussi primordial qu’agité. Orphelins de Franck Haise, l’entraîneur qui sera parvenu à emmener les Lensois de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, les Sang et Or ont fait appel à Will Still. Mais l’effectif dont disposera l’ancien rémois la saison prochaine risque de connaître de nombreux changements. Dans le sens des départs, Elye Wahi pourrait bien plier bagages vers l’Angleterre.

Les dirigeants du RC Lens risquent d’avoir beaucoup de travail cet été. Alors que les supporters lensois ont vu Franck Haise quitter son poste à l’issue de la saison, les pensionnaires de Bollaert cherchent à renflouer leurs caisses afin de procéder à un recrutement de qualité. Dans cette optique, Elye Wahi, relativement décevant au cours du dernier exercice, pourraient rallier la Premier League dans les prochaines semaines.

Mercato - RC Lens : Coup de tonnerre pour l’opération Mikautadze https://t.co/7ClRLpe7S2 pic.twitter.com/misW9nD2Xv — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

Direction l’Angleterre pour Elye Wahi ?

À en croire les informations de Foot Mercato , Elye Wahi aurait une touche en Angleterre. Si le nom de l’écurie n’a pas filtré, le média précise que le club en question ne serait pas encore passé à l’action. La vente d’Elye Wahi pourrait en tout cas faire le plus grand bien aux finances lensoises. Évalué à 35M€ d’après Transfertmarkt , l’avant-centre garde une belle cote sur le marché.

Une saison en demi-teinte pour Elye Wahi