Mercato - RC Lens : Surprise, la presse allemande annonce le prochain attaquant ?

Arnaud De Kanel

En proie à de grandes difficultés financières, le RC Lens espère vendre pour plus de 100M€ durant le mercato estival. Cela passera certainement par un départ d'Elye Wahi, son principal actif, qu'il faudra donc remplacer. Les dirigeants ont commencé leurs recherches pour renforcer le secteur offensif et ils seraient intéressés par un attaquant de Bundesliga d'après la presse allemande.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes en France ce lundi, les regards sont tournés vers le RC Lens. Le club artésien doit recruter un nouvel entraineur suite au départ de Franck Haise en plus d'être confronté à un sacré défi sur le mercato en raison de finances très mauvaises. Au total, les Sang et Or souhaiteraient vendre pour plus de 100M€ cet été, mais il faudra également recruter.

Wahi sacrifié ?

Le secteur offensif risque d'être grandement chamboulé. Wesley Saïd souhaiterait plier bagages tandis qu'Elye Wahi pourrait être vendu en cas de belle offre. Le RC Lens aurait même trouvé un accord avec son attaquant pour faciliter l'opération selon L'Equipe . La presse allemande évoque alors une ossible arrivée d'un attaquant de Bundesliga.

Silas Katompa-Mvumpa pisté