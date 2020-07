Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or ont déjà frappé très fort !

Publié le 11 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

Le marché français est en veille jusqu'au 10 août, l'occasion de faire un bilan pour le RC Lens très actif ces dernières heures.

Ouvert depuis le 8 juin, le mercato français est en stand-by pendant un mois et rouvrira le 10 août. L'occasion d'un premier bilan de ce marché notamment animé par les promus, à commencer par le RC Lens très ambitieux pour son retour dans l'élite. Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez et Jonathan Clauss avaient déjà été recrutés ces derniers jours avant un coup d'accélérateur des Sang-et-Or pour finir en beauté. Ignatius Ganago est ainsi arrivé en provenance de l'OGC Nice tandis que Gaël Kakuta a été prêté avec option d'achat par Amiens. De retour au sein de son club formateur, Kakuta affiche d'ailleurs sa joie.

Kakuta pour finir en beauté cette première partie du mercato