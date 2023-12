Mercato - RC Lens : Coup de théâtre après son transfert ? Une réponse tombe

La rédaction

Transféré du RC Lens à Al-Nassr contre un chèque de 25M€ cet été, Seko Fofana avait surpris son monde. Alors qu'une rumeur de départ, seulement 6 mois après son arrivée en Arabie Saoudite, enfle depuis plusieurs jours, le coéquipier de Cristiano Ronaldo a fait savoir ses envies de poursuivre l'aventure avec Al-Nassr.

C'est un départ qui avait fait grand bruit dans le Nord. Joueur phare et capitaine du RC Lens, Seko Fofana, contre toute attente, pris la décision de poursuivre sa carrière du côté d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, lors du dernier mercato estival. Un crève-coeur pour les supporters lensois qui plaçaient énormément d'espoirs en lui en vue de la qualification en Ligue des champions.

Mercato - Real Madrid : Un retour surréaliste va briser le rêve du RC Lens https://t.co/HGbihyy2Dh pic.twitter.com/e0GiNueeNU — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Un départ de Fofana cet hiver ?

Seulement, six mois après son arrivée surprise à Al-Nassr, Seko Fofana est déjà annoncé sur le départ. En effet, depuis plusieurs jours une rumeur enfle à son sujet, indiquant que le club saoudien souhaiterait s'en séparer afin de s'attacher les services du gardien colombien David Ospina. Une situation à l'image du départ prématuré de Vincent Aboubakar, qui avait du faire ses bagages afin de libérer une place pour accueillir Cristiano Ronaldo.

Fofana veut poursuivre à Al-Nassr