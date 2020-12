Foot - Mercato

Mercato : Raymond Domenech enfin de retour ?

Publié le 7 décembre 2020 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 7 décembre 2020 à 15h32

Sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010, Raymond Domenech n'a plus pris la tête d'une équipe depuis le fiasco de Knysna. Mais l'ancien latéral pourrait rebondir avec la sélection serbe.