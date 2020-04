Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane préparerait une offensive pour Pogba !

Publié le 26 avril 2020 à 20h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, Paul Pogba ne semblerait pas parti pour signer en faveur du PSG, cultivant le désir d’évoluer au Real Madrid. Zinedine Zidane préparerait une offensive.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2021, bien qu’une option pour une année supplémentaire figure dans son bail, le champion du monde tricolore ne semble pas être en faveur de passer l’été à Manchester United. Ces dernières heures, un possible échange entre les Red Devils et la Juventus a été évoqué dans la presse transalpine dans lequel Adrien Rabiot pourrait faire partie intégrante alors que le PSG aurait réactivé la piste Pogba il y a peu. Cependant, la Juventus et le PSG n’auraient pas la main mise sur ce dossier, contrairement au Real Madrid.

Zidane attendrait toujours l’arrivée de Paul Pogba, le joueur de United rêve du Real Madrid