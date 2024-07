Mercato - PSG : Xavi Simons prépare déjà un transfert très précis

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est un autre feuilleton qui agite le mercato du PSG. Les dirigeants parisiens doivent régler le cas de Xavi Simons, qui souhaite quitter le club de la capitale. Le crack de 21 ans entendrait retourner en prêt au RB Leipzig, alors qu’il était convoité par d’autres équipes. Le Néerlandais pourrait d’ailleurs réaliser un coup de maître pour son avenir si tout se passe comme prévu.

Après Kylian Mbappé, c’est Xavi Simons qui devrait quitter le PSG cet été. Alors que Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que Luis Campos et Luis Enrique le voulaient voir évoluer chez les Rouge-et-Bleu la saison prochaine, l’international néerlandais a fait un autre choix pour son avenir.

Xavi Simons veut quitter le PSG

En effet, Xavi Simons a décidé de partir pour obtenir un temps de jeu plus conséquent que ce qu’il aurait pu avoir au PSG. Si Manchester United et le Bayern Munich s’étaient positionnés, le phénomène parisien serait plutôt tenté par un retour au RB Leipzig. Et il y aurait une raison bien précise derrière cette décision.

Un prêt au RB Leipzig en vue d'un autre transfert ?

Comme le rapporte Le Parisien, Xavi Simons souhaiterait retourner au RB Leipzig dans l’optique de ne pas voir son prix trop gonfler en vue d’un éventuel transfert en Premier League dès 2025. Le crack de 21 ans pourrait ainsi réaliser un coup de maître si jamais son plan se déroule exactement comme prévu. Reste maintenant à voir si le PSG et le RB Leipzig s’entendront sur les modalités d’un nouveau prêt de l’international Oranje.