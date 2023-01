Mercato - PSG : Voilà pourquoi cette star de Ligue 1 n'est pas venue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot du RC Lens, Seko Fofana aurait pu rejoindre le PSG cet été. Le milieu de terrain ivoirien était enclin à rejoindre la capitale française lors du dernier mercato estival. Mais finalement, Luis Campos aurait décidé de ne pas insister dans ce dossier. Finalement, le joueur a prolongé son contrat avec l'équipe nordiste.

A la recherche de renforts au milieu de terrain durant l'été 2022, le PSG avait pensé à Seko Fofana, performant sous le maillot du RC Lens. Lors d'un entretien à As ce dimanche, le milieu de terrain est revenu sur l'intérêt du club parisien.

Mercato - PSG : Galtier a trouvé la solution pour oublier ce terrible échec de Campos https://t.co/WFIr2BwpOw pic.twitter.com/hssLpasBEd — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Les vérités de Fofana sur l'intérêt du PSG

« C'est toujours flatteur qu'un grand club s'intéresse à toi, mais en ce moment la réalité c'est que je suis un joueur lensois, j'aime être à Lens et ça me plaît beaucoup. On a un projet qui essaie de s'implanter, c'est flatteur qu'ils s'intéressent à moi, mais ça reste une fiction » a-t-il déclaré.

Campos n'avait pas insisté dans ce dossier