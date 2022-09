Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà comment Campos a convaincu cette recrue estivale

Publié le 18 septembre 2022 à 05h30 par Thibault Morlain

Arrivé cet été au PSG en tant que conseiller sportif, Luis Campos a réalisé un gros recrutement pour étoffer le groupe de Christophe Galtier. Au milieu de terrain, les recrues se sont multipliées avec notamment l’arrivée de Carlos Soler en provenance de Valence. L’international espagnol a d’ailleurs dévoilé comment il avait été convaincu par le PSG.

Excellent sous le maillot de Valence, Carlos Soler a décidé de passer un nouveau cap dans sa carrière. Ainsi, l’Espagnol a rejoint l’un des meilleurs clubs en Europe : le PSG. Capable d’évoluer au milieu de terrain ou plus avancé pour venir faire souffler la MNM, Soler pourrait donc être précieux pour Christophe Galtier tout au long de la saison.

PSG : Galtier rend un nouvel hommage à Neymar https://t.co/Vg0WlMx4fb pic.twitter.com/iUgACMltcd — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Le projet était top »

A 25 ans, Carlos Soler a donc quitté Valence, son club formateur, pour rejoindre le PSG. Et à l’occasion d’un entretien accordé à EFE , le néo-Parisien est revenu sur les coulisses de son transfert vers le club de la capitale. « J’ai reçu un appel du PSG, qui m’a convaincu que le projet était top, et moi-même j’étais convaincu que je pouvais jouer dans une équipe de top niveau, et que j’avais des qualités pour ça. Le club qui m’a appelé attendait beaucoup de moi, avait beaucoup d’intérêt et est l’un des meilleurs clubs d’Europe, même si quitter la maison n’est pas facile. Mais je voulais faire un pas en avant, et je crois que je l’ai fait », a révélé Soler.

« Au final, je voulais aussi progresser »