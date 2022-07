Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voici les deux transferts imminents désirés par Luis Campos

Publié le 12 juillet 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Désireux de révolutionner l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos a ciblé plusieurs cibles bien précises après avoir bouclé l'arrivée de Vitinha, à savoir Gianluca Scamacca, Milan Skriniar, Hugo Ekitike et Renato Sanches. Et le conseiller football aurait déjà très bien avancé sur ces dossiers. A tel point que le PSG compterait finaliser les transferts des deux premiers pendant la tournée au Japon (16-27 juillet).

Tout de suite après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait savoir à Leonardo qu'il n'allait pas continuer à exercer en tant que directeur sportif au PSG. Pour le remplacer, le président parisien a opté pour Luis Campos, qu'il a nommé conseiller football. Et peu de temps après sa signature, Luis Campos a bouclé la signature de Vitinha. Alors qu'il s'activerait pour boucler d'autres opérations, le nouveau dirigeant du PSG aurait également une autre tâche XXL à remplir : dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Pour ce faire, Luis Campos aurait décidé de laisser de côté les joueurs indésirables. En effet, comme l'a indiqué Paris United , le Portugais aurait décidé de ne pas convoquer sept à huit joueurs placés sur le marché pour la tournée au Japon, qui débute ce dimanche. Une information confirmée par L'Equipe , qui a dévoilé les noms des joueurs concernés, à savoir Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Rafinha, Sergio Rico et Idrissa Gueye.

Les indésirables du PSG exclus de la tournée au Japon ?

Par ailleurs, Abdou Diallo ne devrait pas faire le déplacement non plus au Japon. D'après L'Equipe , l'international sénégalais était prévu initialement pour la pré-saison du PSG. Toutefois, après concertation avec le clan du joueur, Luis Campos aurait finalement estimé qu'il était mieux qu'il reste à Paris, et ce, parce que son transfert pourrait être finalisé d'ici dix jours.

Deux ou trois nouveaux envoyés au Japon dès leur signature ?

Toujours selon L'Equipe , Luis Campos aurait déjà réfléchi à la manière de compenser les nombreuses absences lors de la tournée au Japon. En plus des jeunes, qui devraient être convoqués pour remplir le groupe de Christophe Galtier, le conseiller football du PSG espérerait boucler deux ou trois transferts très rapidement pour les ajouter à l'effectif parisien avant le retour à Paris.

Les transferts de Gianluca Scamacca et Milan Skriniar bouclés rapidement ?