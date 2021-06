Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une surprenante arrivée de Kingsley Coman ?

Publié le 28 juin 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que son départ du Bayern Munich serait une option qui prendrait de plus en plus d’ampleur, Kingsley Coman ne devrait pas pour autant reprendre le chemin du PSG de sitôt. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman serait susceptible d’aller voir ailleurs au cours du mercato estival. La cause ? Son engagement envers le champion d’Allemagne pourrait ne pas être prolongé lorsque lui-même ne scellait pas son avenir en Bavière au cours d’un entretien avec Téléfoot ces derniers mois. L’ailier de 25 ans a tout connu avec le Bayern Munich et figurerait dans les petits papiers des plus grands clubs européens, dont le PSG son club formateur ?

Pas de retour au PSG pour Coman