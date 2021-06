Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kingsley Coman de retour à Paris ? La réponse !

Publié le 28 juin 2021 à 1h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2023 avec le Bayern Munich, Kingsley Coman n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger. Et si la rumeur d’un retour au PSG est arrivée, l’international français ne serait pas intéressé.

Sept années après son départ du PSG, l'idée d’un retour de Kingsley Coman se réinstalle dans la tête des supporters parisiens. Depuis son départ en 2014, l’international français a fait un bon bout de chemin. La Juventus d’abord, mais surtout le Bayern Munich ensuite. 200 apparitions sous le maillot bavarois et un but capital en finale de Ligue des Champions contre… le PSG. Et si le Bayern cherche à le prolonger, les négociations traîneraient car les représentants de Kingsley Coman auraient des prétentions salariales trop élevées. Suffisant pour parler d’un retour à Paris ?

Coman pas intéressé par un retour au PSG

Pour le journaliste Saber Desfarges, la réponse est non. Sur son compte Twitter, il a laissé entendre que Kingsley Coman ne serait pas intéressé par un retour au PSG. Devenu titulaire au Bayern Munich, l’ancien joueur de la Juve aurait l’embarras du choix pour son avenir. Rester en Allemagne si un accord est trouvé, ou bien l’Angleterre. A ce jour, plusieurs rumeurs font état d’un intérêt de Chelsea, Liverpool et Manchester United. Sans oublier la piste Barcelone qui existerait également…