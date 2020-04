Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vieille connaissance de Neymar l’incite à prendre une grande décision !

Publié le 30 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar serait susceptible de quitter le club de la capitale et l’Espagne serait la destination la plus probable à ce jour, et à juste titre selon Unai Emery.

Dernièrement, le journaliste Nicolo Schira révélait que le PSG souhaitait offrir un nouveau contrat à Neymar qui le lierait au club jusqu’en juin 2025 avec à la clé un salaire annuel de 38M€. À quelques jours d’intervalle, le père de la star auriverde assurait que l’attaquant du PSG était heureux à Paris. SPORT révélait cependant récemment que Neymar demanderait à sa direction de bénéficier d’un bon de sortie dès son retour du Brésil où il est actuellement confiné. De quoi relancer le feuilleton Neymar alors qu’en plus du FC Barcelone, le Real Madrid songerait à le recruter cet été.

Unai Emery aimerait revoir Neymar en Liga