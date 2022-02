Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 14h15 par T.M.

Plus vraiment désiré au PSG, Mauricio Pochettino se rapprocherait de plus en plus d’un retour en Premier League.

Entre le PSG et Mauricio Pochettino, le divorce semble plus proche que jamais. Bien que l’Argentin dispose d’un contrat jusqu’en 2023, un départ devrait intervenir à la fin de la saison ou peut-être même avant si les choses venaient à mal se passer face au Real Madrid en Ligue des Champions. D’ici peu, Pochettino pourrait donc se retrouver sans club, mais il ne devrait pas le rester longtemps. A Manchester United, l’Argentin est vivement réclamé, que ce soit par la direction ou le vestiaire.

Direction l’Angleterre !