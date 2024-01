Mercato - PSG : Une solution inespérée pour ce transfert ?

Axel Cornic

Recruté sous les indications de Luis Campos lors de l’été 2022, Renato Sanches n’a jamais réussi à s’affirmer au Paris Saint-Germain. Il a ainsi été poussé vers la sortie lors du dernier mercato et a donc été prêté à l’AS Roma… où la situation est extrêmement compliquée, puisque les dirigeants giallorossi souhaiteraient se débarrasser de lui.

On pensait que le LOSC avait enfin réussi à relancer Renato Sanches, mais son calvaire n’en fini plus. Cette saison il n’a disputé que neuf rencontres toutes compétitions confondues à cause de ses blessures à répétition et l’AS Roma souhaiterait d’ores et déjà casser son prêt, pour le renvoyer au PSG.

Un nouveau club pour Renato Sanches ?

A Paris, on ne veut toutefois pas du milieu Portugais, qui ne rentrerait clairement pas dans les plans de Luis Enrique. On ne serait pas contre la rupture de son prêt, mais seulement si une autre solution est trouvée, avec un troisième club qui viendra donc prendre Renato Sanches en ce mercato hivernal.

Besiktas ne lâche rien